Vatandaşlardan ormanlık alana arazi yolu talebi

Gaziantep'in Araban ilçesi Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bölgede bulunan ormanlık alanda yaz aylarında sık sık yangın olayları meydana geldiğini belirterek tedbir amaçlı arazi yolları yapılmasını istedi.

Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu ve Sarıtepe mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yaz aylarında bölgedeki ormanlık alanda sık sık yangın çıktığını belirtti. Yaşanan yangınlar sonrası ekiplerin zorlu arazi şartlarında sıkıntı yaşadığını söyleyen vatandaşlar, orman kanunu kapsamında ormanlık alanlarda yangınla mücadele amacıyla gerekli yolların açılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar, Hasanoğlu ile Sarıtepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana gelebilecek yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi için yangın emniyet yolunun büyük önem taşıdığını söyleyerek yetkililerden bölgede gerekli yolun bir an önce açılmasını talep etti. - GAZİANTEP

