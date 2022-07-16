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Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte nedeniyle iki işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler iki işçinin cansız bedenine ulaştı.

2 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan olay saat 14: 00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük yaşandı. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı.

Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

ARKADAŞLARI TOPRAĞI KAZDI

İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı.

Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ustaoğlu ve Doğan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esentepe Çukurova İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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