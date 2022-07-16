Apartman inşaatında göçük! 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti

2 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan olay saat 14: 00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük yaşandı. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı.

ARKADAŞLARI TOPRAĞI KAZDI

İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ustaoğlu ve Doğan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa