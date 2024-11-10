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Aort Damarı Yırtılan Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Aort Damarı Yırtılan Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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Karabük'te aort damarının yırtılması sonucu hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ömer Gitmez, düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene devlet yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Karabük'te aort damarının yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Gitmez, dün yüksek tansiyon şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gitmez'e anjiyo yapıldı.

Daha sonra Özel Medikar Hastanesi'ne sevk edilen Gitmez'e aort diseksiyonu tanısı konuldu. Acil ameliyata alınan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru için Safranbolu Merkez Camiinde tören düzenlendi. Törene Gitmez'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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