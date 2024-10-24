Üye Girişi
Haberler

Antis Yapı Rönesans Rezidansı Davasında Üçüncü Duruşma Görülüyor

Antis Yapı Rönesans Rezidansı Davasında Üçüncü Duruşma Görülüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşanan deprem felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Antis Yapı Rönesans Rezidansı ile ilgili davanın üçüncü duruşması başladı. Depremzede Cemile İncili, suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılanmasını talep etti.

Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Antis Yapı Rönesans Rezidans ile ilgili dava çerçevesinde üçüncü duruşma görülüyor. Rezidansta ablasını ve yeğenini kaybeden depremzede Cemile İncili, suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılanması istediğini belirtti.

Asrın felaketinde Antakya ilçesinde en çok ölüm, Ekinciler Mahallesi'nde 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan ve Antiş yapı tarafından inşa edilen rezidansta yaşanmıştı. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 2. duruşması da 17 Temmuzda Hatay Adliyesinde görülmüştü. Davanın 3'üncü duruşması bugün başladı. Duruşmaya rezidansta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi.

"Umudumuz suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılansın"

Rönesans Rezidansında ablası ve yeğenini kaybeden depremzede Cemile İncili, "Ben ablamı ve yeğenimi depremde kaybettim. Ben de enkazdan 2'nci günü çıktım. Ablam ve yeğenimle aynı evin odasına sığınmıştık. Ben depremin 2'inci günü çıkartılırken ablam ve yeğenimden hiçbir iz bulamadım. Onların mezarları bile olmadı. Bugün davada 3'üncü duruşma görülecek. İnşallah adalet yerini bulur. Hakim Bey kasıtlı adam öldürmek suçundan kararı bugün vermesini bekliyoruz. Umudumuz suçluların kasıtlı adam öldürmeden yargılanması. Hepsinin ceza çekmesini istiyorum. Çünkü hepsi suçlu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rönesans Rezidans Soruşturma Politika 3-sayfa Deprem Hukuk Yargı hatay

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor

Şehit mühendisin hikayesi! Kızıyla ilgili detay yürek yakıyor
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Ekim Elmadağ, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Acı Tatlı Ekşi filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 24-25 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 24-25 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! İlaç fiyatlarına zam ne zaman uygulanacak? Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler! 25 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Kova, Balık, Oğlak burcu yorumu! 25 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.