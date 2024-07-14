Anten tamiri için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da anten tamir etmek için 5 katlı binanın çatısına çıkan yaşlı adam düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Konak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Rüştü Yıldız televizyon antenini tamir etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybeden Yıldız, yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemerde Rüştü Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın binanın sahibi ve inşaat ustası olduğu öğrenildi. Rüştü Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.