Bakan Yerlikaya: "Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya'da meydana gelen kazada 8 vatandaşımız, Burdur'da meydana gelen kazada ise 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA