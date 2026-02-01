Haberler

Bakan Yerlikaya: "Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Antalya'da bir otobüs devrilirken, Burdur'da iki araç çarpıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya'da meydana gelen kazada 8 vatandaşımız, Burdur'da meydana gelen kazada ise 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

