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Antalya Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı

Antalya Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki yerinin önemine vurgu yaptı ve engelsiz bir Türkiye hedefiyle engellerin birlikte aşılacağını belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Engelsiz bir Antalya ve engelsiz bir Türkiye ideali doğrultusunda, birlikte inanarak, birlikte emek vererek tüm engelleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Engellilik, yalnızca belirli bir kesimin değil, toplumun bütününün duyarlılığını ve katkısını gerektiren ortak bir meseledir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özellikle ifade etmek isterim ki, engelli bireylerimizin eğitimden sanata, spordan sosyal hayata kadar her alanda gösterdikleri azim ve başarı hikayeleri, bizlere ilham ve gurur kaynağı olmaktadır" dedi.

"Engelleri birlikte aşacağız"

Engelli bireylerin başarılarını desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmanın en büyük hedefleri olduğunu belirten Vali Şahin, "Hayata olan tutkuları, inançlı ve kararlı mücadeleleri ve yüzlerindeki mutlulukla, engelli bireylerimizin başarılarını desteklemek ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar oluşturmak en büyük hedeflerimizdendir. Engelsiz bir Antalya ve engelsiz bir Türkiye ideali doğrultusunda, birlikte inanarak, birlikte emek vererek tüm engelleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Hayat boyunca her birimizin karşısına çıkan engellerin sevgi, dayanışma ve hoşgörü ile aşıldığı bir dünya dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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