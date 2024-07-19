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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar Tekne Kazası Sonucu Ağır Yaralandı

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Ali Bahar, Kemer açıklarında geçirdiği tekne kaza sonucunda ağır yaralandı. Kemer'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Bahar'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer açıklarında Bahar'ın bulunduğu tekne kaza yaptı. Ağır yaralanıp denize düşen Bahar, sudan çıkarılarak Kemer'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Bahar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Ali Bahar Antalya Kemer OSB 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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