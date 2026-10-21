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Antalya Serik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

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Antalya Serik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 kara yolu Cumalı Kavşağı'nda otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Cumalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik'ten Antalya yönüne seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 63 NA 191 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İ.Ş. idaresindeki 07 LFJ 36 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü İ.U. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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