Antalya'nın Finike İlçesinde Orman Yangını!
Finike İlçesi Turunçova mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz ve diğer araçlar yer alıyor.
Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Finike İlçesi Turunçova mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 2 uçak 2 helikopter 4 arazöz, 2 su ikmal aracı 2 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri müdahalede bulunuyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa