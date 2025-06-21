Antalya'nın Duayen Gazetecisi Nuri Erkal Hayatını Kaybetti

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Antalya basınının önde gelen isimlerinden gazeteci-yazar Nuri Erkal, 82 yaşında vefat etti. Cenazesi, Muratpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Antalya basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar Nuri Erkal 82 yaşında hayatını kaybetti. Erkal, ikindi namazının ardından Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Antalya basını bir çınarını daha kaybetti. Emekli TRT prodüktörü, köşe yazarı ve edebi eserleriyle tanınan gazeteci-yazar Nuri Erkal, 82 yaşında vefat etti. Antalya basın camiasında 2025 yılı içerisinde peş peşe yaşanan vefatlara bir yenisi daha eklendi. Nuri Erkal'ın ölümü, Kubilay Eldemirci, Cengiz Savaşeri, Zeki Özer ve Celal Vecel'in ardından Antalya basınına bir kez daha büyük üzüntü yaşattı.

TRT'de uzun yıllar prodüktörlük yapan, çeşitli gazetelerde köşe yazıları kaleme alan ve edebiyat alanındaki eserleriyle hafızalarda yer edinen Erkal'ın cenazesi, Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine ailesi, dostları ve gazeteci meslektaşları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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