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Antalya'da bir inşaattan doğalgaz malzemeleri çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattaki doğalgaz malzemelerinin çalınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi Ali B. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı