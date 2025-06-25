Antalya Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 nektarlık ormanlık alan zarar gördü ve soğutma işlemleri devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesiyle kontrol altı alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangında 1 nektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi

Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.