Antalya Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 nektarlık ormanlık alan zarar gördü ve soğutma işlemleri devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesiyle kontrol altı alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangında 1 nektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa