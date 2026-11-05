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Antalya Kumluca'da operasyonda 2 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi

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Antalya Kumluca'da operasyonda 2 kilo 450 gram kubar esrar ele geçirildi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin ikametinde 2 kilo 450 gram kubar esrar, 2 adet Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 62 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 450 gram kubar esrar, 2 kök Hint keneviri ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda E.B. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 2 kilo 450 gram kubar esrar, 2 adet Hint keneviri, 62 adet 9,65 milimetre tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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