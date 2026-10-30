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Antalya Kumluca'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Antalya Kumluca'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartman dairesinde saat 15.20 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kimsenin evde olmadığı öğrenilirken dairenin bir odası zarar gördü; yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi Yuva Sokaktaki apartman dairesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Park eden araçlar yüzünden olay yerine zorlukla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anında kimsenin evde olmadığı öğrenilirken, dairenin bir odası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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