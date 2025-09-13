Haberler

Antalya Korkuteli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki sürücü Mehmet Bardak, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bardak, (33) idaresindeki 07 EEY 76 plakalı otomobil, Korkuteli'nde Akyar istikametine giderken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Bardak, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
