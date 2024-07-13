Antalya-Korkuteli Karayolunda Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya- Korkuteli Karayolunda kamyonun aynı istikametteki otomobil ve tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anıysa araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Antalya- Korkuteli Karayolu'nun 33'üncü kilometresinde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Korkuteli'den Antalya istikametine gitmekte olan İsa Çoban (39) idaresindeki 45 L 0433 plakalı kamyon, aynı yöndeki Mehmet Gökçe idaresinde 07 MBL 32 plakalı otomobile, ardından orta şeritteki bariyerlere, son olarak da Erkan Kaçak'ın kullandığı 34 BJN 578 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası kamyon devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsü İsa Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri incelme başlattı. - ANTALYA