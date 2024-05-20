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Antalya Korkuteli-Bucak yolu üzerinde otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

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Antalya'nın Korkuteli-Bucak yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak boş tarlaya yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya Korkuteli-Bucak yolu üzerinde takla atıp boş tarlaya yuvarlanan otomobildeki biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bucak istikametinden Korkuteli'ne gelen Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil takla atması sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlanırken, araç içinde bulunan Şebiha Durmaz (3) Fatma Yarbaşı (65) yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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