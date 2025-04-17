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Antalya-Konya Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya-Konya Karayolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Antalya-Konya karayolundaki İbradı kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda iki kişi yaralanırken, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya- Konya karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Konya karayolu İbradı kavşağında meydana geldi. Antalya yönünden Konya yönüne gitmekte olan 42 YK 518 plakalı Opel marka otomobil, İbradı kavşağına geldiği sıralarda İbradı yönünden gelen Manolya T. idaresindeki 34 DNH 015 plakalı Skoda marka otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 34 DNH 015 plakalı otomobilde sıkışan araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan Tahir T.'yi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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