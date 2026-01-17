Haberler

Karayolunda yem yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Karayolunda yem yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda meydana gelen tır kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birisi yabancı uyruklu olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Antalya- Konya D-687 Karayolu Demirkapı Tünel girişi, Beydiğin Mahallesi sınırlarında yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada birisi yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki Himmet K'nin kullandığı 10 ATP 245 plakalı hayvan yeni yüklü tırın, Beydiğin Mahallesi Demirkapı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Yem çuvallarının etrafa saçıldığı kazada tır sürücüsü Himmet K. ile yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Estonela Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular