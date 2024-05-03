Antalya-Konya kara yolunda midibüs kazası: 2 yaralı

Antalya- Konya kara yolunda midibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, yeni Antalya-Konya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Adnan Yeşil'in kullandığı 58 BD 251 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada midibüs şoförü Adnan Yeşil ve midibüs yolcu olarak bulunan Fatih Doğruyol yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA