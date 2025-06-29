Antalya Kaleiçi'nde Yangın: Yaralı Yok, Kontrol Altında

Antalya Valisi Hulusi Şahin, tarihi Kaleiçi semtinde çıkan ve bir otel ile 2 iş yerini etkileyen yangında kimsenin yaralanmadığını ve yangının diğer iş yerlerine sıçrama ihtimalinin olmadığını söyledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bugün saat 12.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgede incelemelerde bulundu. Yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve yayılma ihtimalının önlendiğini söyleyen Vali Şahin, "6 odalı, 2 katlı bir otelin arka tarafında çıkan bir yangın. Otelin 3 odasında misafir varmış onlar da tahliye edilmiş, yaralı yok. Yangın otelin yanındaki kullanılmayan binaya da sıçramıştı, oranın çatısında yangın devam ediyor ve müdahale sürüyor. Sıçrama ihtimali yok. Yangın ya arkadaki kullanılmayan binada başlayıp otele sıçradı ya da otelde başlayıp binaya sıçradı, bunlar incelemelerin ardından netleşecek. Şu an itibarıyla yangının enerjisi düştü ve yayılma ihtimali ortadan kalktı" dedi. - ANTALYA