Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü X hesabından paylaşılan bilgide, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifadeleri yer aldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa