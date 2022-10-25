Liseli gençleri ölüme götüren feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da cumartesi gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan'ın da bulunduğu scootera yolun karşısına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki lise öğrencisi de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı'nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanı ardından otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞLARI UNUTMADI

Gözyaşları arasında teslim alınan cenazelerden Ada Kayahan'ın Manavgat ilçesi Ahmet Mahallesi'nde Mahmut Yağız Balcı'nın ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Lise öğrencilerini dun sınıf arkadaşları unutmadı. Olayın ardından adeta yıkılan arkadaşları, kazanın olduğu yere gelerek kırmızı karanfil bıraktılar.

KAZA ANLARI KAMERADA

Öte yandan kazanın ardından kazanın meydana geldiği anın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde bulvar üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen gençlere yola indikleri sırada hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddeti ile gençlerin metrelerde havaya savrulduğu da görüldü.