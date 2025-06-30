Antalya Gazipaşa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya Gazipaşa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Antalya Gazipaşa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, havadan 3 helikopter ve karadan 8 arazözle hızlı bir müdahale gerçekleştiriliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızla müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler de alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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