Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalanların tahliyesi devam ediyor

Bakan Yerlikaya: "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir, 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir"

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasındaki son durum hakkında X hesabından paylaşımda bulundu. Teleferikteki mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Mahsur kalan 19 kabindeki 137 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5 kabinde 29 kişinin tahliyesine de devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 3 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bölgeye 607 arama kurtarma personeli, 8 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 113 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirildiğini hatırlatarak, kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.