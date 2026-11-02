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Antalya'daki silahlı yaralama şüphelisi Burdur'da yakalandı, 80 bin TL ceza kesildi

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Antalya'daki silahlı yaralama şüphelisi Burdur'da yakalandı, 80 bin TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Antalya'daki silahlı yaralama şüphelisi Burdur'da yakalandı, 80 bin TL ceza kesildi
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Antalya'da silahlı yaralama olayına karıştığı öne sürülen şüpheli, Burdur'da polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin aracında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, ehliyetsiz olduğu belirlenen şüpheliye 80 bin TL idari para cezası uygulandı ve şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da karıştığı silahlı yaralama olayının ardından otomobille kaçan şüpheli, Burdur'da polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin kullandığı otomobilde ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, ehliyetsiz olduğu belirlenen şahsa 80 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Burdur-Isparta kara yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da yaşanan silahlı yaralama olayına karıştığı öne sürülen Furkan A., 35 AGD 669 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin kaçtığı aracın Burdur istikametine geldiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Burdur-Isparta kara yolu üzerinde çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili Otogar Kavşağı yakınlarında durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kontrollerde Furkan A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı da tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmasının yanı sıra diğer ihlaller nedeniyle şüpheliye toplam 80 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç çekici marifetiyle otoparka çekildi. Furkan A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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