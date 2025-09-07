Haberler

Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. 0.8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 0.8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede etkili bir şekilde söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangın, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. 0.8 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.