Antalya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. 0.8 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 0.8 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın, kısa sürede etkili bir şekilde söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yangın, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. 0.8 hektar ormanlık alan zarar görmüştür" denildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa