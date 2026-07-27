Haberler

Katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi hayattan kopardı

Katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi hayattan kopardı Haber Videosunu İzle
Katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi hayattan kopardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta hayatını kaybeden 3'ü çocuk 5 kişi memleketleri Konya'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Manavgat-Derebucak yolunda dün meydana gelen kazada yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenler bugün Konya’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemelerde, sürücü Erol Arslan, eşi Ayla Arslan (46), kızı İlayda Arslan (15), diğer kızı Ebrar Arslan (12) ve 4 yaşındaki torunu Metehan Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

HAMİLE KADIN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Erol Arslan'ın damadı Abdurrahman Uğurlu (28) ile hamile olduğu öğrenilen kızı Hatice Uğurlu (23) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Erol Arslan, eşi Ayla, çocukları İlayda ve Ebrar Arslan ile torunu Metehan Uğurlu'nun cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi. Merkez Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin naaşı dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek

Bu tarihe dikkat! 3 gün boyunca hiçbir sistem çalışmayacak
Bu kadın Putin'in kabusu oldu

Bu kadın Putin'in kabusu oldu!
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1. Lig ekibi Vanspor, iç sahada oynayacağı her maç için 1738 kilometre yol gidecek

İç sahada oynayacakları her maç için 1738 kilometre yol gidecekler
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

5 gündür kayıptı! Acı haber geldi
Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış

Nursel Ergin: Acımadı Ki Dedim, Meğer Çok Acımış
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı