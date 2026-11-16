Antalya'daki COP31'de görev alan Erzurum bomba imha ekibi tam not aldı

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve tüm dünyanın yakından takip ettiği COP31 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Zirve kapsamında yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarında; Erzurum ve Türkiye'nin pek çok ilinden görevlendirilen bomba imha uzmanları, dedektör köpekleri ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) keşif ekipleri kritik bir rol üstlendi.

50 bine yakın araç ve 50 otel tarandı

Uluslararası düzeyde büyük önem taşıyan organizasyonun sorunsuz tamamlanması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, zirve alanı ve çevresinde yoğun bir mesai harcadı. Yürütülen önleyici güvenlik çalışmaları çerçevesinde, bölgeye giriş yapan 50 bine yakın araç ile delegasyonların konakladığı 50 otel kapsamlı arama ve kontrol faaliyetlerinden geçirildi.

Erzurum ekibine tam not

Zirvenin güvenliğine görünmeyen kahramanlar olarak imza atan bomba uzmanlarının tecrübe ve fedakarlığı, katılımcılardan tam not aldı. Zirveye katılan devlet başkanları ve beraberlerindeki heyetler, üst düzey güvenlik tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Operasyonlarda aktif görev alan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sergiledikleri başarılı performansla övgü alan birimler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı