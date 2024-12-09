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Antalya'da Yolun Karşısına Geçerken Çarpan Araç Kaçtı, 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Yolun Karşısına Geçerken Çarpan Araç Kaçtı, 28 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki İbrahim Koyuncu'ya çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yapılan müdahalelere rağmen Koyuncu hayatını kaybetti. Jandarma, plakası henüz belirlenemeyen sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki gence bir araç çarparak kaçtı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Antalya Organize Sanaya 1 nolu girişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam balkon işi yaptığı öğrenilen ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Antalya Organize Sanayi Bölgesine malzeme almak için geldiği öğrenilen 28 yaşındaki İbrahim Koyuncu, buradaki işlerini hallettikten sonra yaya olarak yolun karşısına geçmek için hareketlendi. Yeterli ışıklandırmanın olmadığı öğrenilen yoldan karşıya geçmek isteyen Koyuncu'ya plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarparak olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından İbrahim Koyuncu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıptaki işlemlerinin ardından Koyuncu'nun cenazesi babası ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesine götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan ve henüz plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatırken, oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen baba Ali Koyuncu, oğluna çarpıp kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
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