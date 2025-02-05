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Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 32 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 32 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan kazada, Adıyaman Anka Turizm'e ait bir yolcu otobüsü 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 1 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanede tedavileri sürüyor. Kazada eşini kaybeden yaralılardan Aysel Çokuçkun, "Son sözü nefes alamıyorum oldu" dedi.

Gece saat 02.00 sıralarında Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, Adıyaman Anka Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü 30 metrelik şarampole yuvarlanmıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır 32 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri devam ediyor. Şarampole yuvarlanan otobüsten yaralı olarak kurtulan Filiz Ergül, "Virajlı yollara girmiştik. Araç hızlıydı ve birden takla atmaya başladı. Dördüncü takladan sonra ağaç otobüsün içine girdi ve durdu. Sonrasında jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sonuç olarak hastanedeyiz" diye konuştu.

"'Nefes alamıyorum' dedi"

Kazada eşi Selaaddin Çokuçkun'u (74) kaybeden yaralılardan Aysel Çokuçkun ise gözyaşları içinde, "Kocamın ayağının birini çıkarttım. Elini tuttum, 'Nefes alamıyorum' dedi. Jandarmaya ve sağlık ekibine kocamı kurtarın diye yalvardım. Ambulansla hastaneye ulaştırılıp hayata dönsün diye uğraştım ama kaybettik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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