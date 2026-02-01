Haberler

Antalya'da otobüs kazası: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya'da otobüs kazası: 8 ölü, 26 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün yoğun sis ve kaygan yol sebebiyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil ekipleri, yaralılar için müdahalelerde bulundu.

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kaza, 10.39 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatarak yolda bir süre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

8 ölü, 26 yaralı

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke