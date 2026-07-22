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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadını hayattan koparan kaza kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadını hayattan koparan kaza kamerada
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a kamyonet çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Korkuteli ilçesi Hüseyin Çöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında Mehmet Ö. idaresindeki 07 CIY 139 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiden Hapa Oğuz (39) isimli kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ağır yaralı olan kadın, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hapa Oğuz burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonetin yayaya hızla çarpıp savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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