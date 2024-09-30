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Antalya'da Yıldırım Çarpmasıyla Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Yıldırım Çarpmasıyla Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Selahattin Erol, traktörle tarla sürdüğü sırada yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki genç, traktörle tarla sürdüğü esnada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, arazide traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Çarpması antalya 3-sayfa Tarım Yaşam

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