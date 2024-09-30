Antalya'da Yıldırım Çarpmasıyla Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki genç, traktörle tarla sürdüğü esnada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, arazide traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA