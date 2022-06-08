Antalya'da yılanın ısırması sonucu entübe edilen hemşire, başına geleni hastaneye gidince öğrenmiş - Haberler

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Antalya'da yılanın ısırması sonucu entübe edilen hemşire, başına geleni hastaneye gidince öğrenmiş

AA - 3. Sayfa
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Antalya'da yılanın ısırması sonucu entübe edilen hemşire, başına geleni hastaneye gidince öğrenmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yılan ısırması sonucu yoğun bakıma alınarak entübe edilen hemşire, uyandırıldı. Olay gününü anlatan eşi İbrahim Özünal, "Eşim, ayağına cam battığını söylemiş. Kısa sürede fenalaşınca hastaneye kaldırılmış. Yılan ısırdığını hastanede teşhis ettiler" dedi.

Dolbazlar Mahallesi'nde hemşire arkadaşıyla evin bahçesinden nane toplarken bacağından yılanın ısırdığı, Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal'ın, entübe edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Eşinin başından ayrılmayan İbrahim Özünal, eşinin uyandırılınca ilk çocuklarını sorduğunu söyledi. Eşinin sağlık durumunun daha iyi olduğunu anlatan Özünal, "Eşim iki çocuğumuzla Dolbazlar Mahallesi'nde oturan hemşire arkadaşının yanına gitmişti. Çocuklar oynarken bahçeden eşim arkadaşıyla nane toplamış. Bu sırada eşim, ayağına cam battığını söylemiş. Kısa sürede fenalaşınca hastaneye kaldırılmış. Yılan ısırdığını hastanede teşhis ettiler." diye konuştu.

Özünal, eşinin ayağına cerrahi müdahalede bulunulduğunu ve ayağında doku kayıplarının olduğunu, daha sonraki sürecin tedaviyle şekilleneceğini söyledi.

Eşinin hemşirelik mesleğini çok sevdiğini anlatan Özünal, "Manavgat'ta kalbi iki sefer durdu. Adrenalin vererek hayata döndürdüler. Ayağında ciddi sıkıntı var. Enfeksiyon riski var, onun için 48 saat çok önemli." dedi.

Dün yılan ısırması sonucu fenalaşan 2 çocuk annesi Ayşegül Özünal, Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada entübe edilmişti.

AA / Ayşe Yıldız - 3. Sayfa

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Manavgat Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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