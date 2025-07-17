Antalya'da Yılan Şokuyla Karşılaşan Sürücü Panik Yaşadı

Antalya'da bir vatandaş dinlenmek için oturduğu ağaç gölgesinde karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Başının üst kısmından gelen sesle irkilen vatandaş kafasını kaldırdığında ağaç dalına dolanmış ve ağzındaki fareyi yutmaya çalışan yılanla göz göze geldi

Antalya'da havalimanına turist transferi yapan bir firmaya ait servis sürücüsü dinlenmek için tercih ettiği ağaç gölgesinde gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Mustafa Çitfçi isimli servis sürücüsü havalimanında yapacağı transfere yaklaşık 1 saat olması nedeniyle aracını yol kenarına çekti. Havanın sıcak olması nedeniyle güneşten etkilenmemek için araçta bulunan portatif sandalyeyi çıkartarak bir ağaç gölgesine yerleştiren Çiftçi burada dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra ağacın üst kısmından tuhaf sesler geldiğini duyan Çiftçi başını kaldırdığında karşılaştığı manzara ile hayrete düştü.

Yılanla göz göze geldi

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve ağzında avladığı bir hayvan bulunan yılanla göz göze gelen Mehmet Çiftçi hemen oturduğu yerden kalkarak çevredeki diğer vatandaşları uyardı. Ardından o anları cep telefonu ile kaydeden ve sosyal medyada paylaşan Çiftçi, "Dün havalimanına giriş yapıyordum. Transfer saatine daha olduğu için ağaçların gölgesinde serinlemek için aracı yol kenarına park ettim. Ağacın altına sandalyemi kurdum, otururken bir ses geldiğini fark ettim. Başımı kaldırdığımda bir baktım yılan var. Ağzında fare mi yoksa kertenkele mi bir şey vardı. O nu yemeye çalışıyordu" dedi.

"Arkadaşlar tedirgin oldu"

Yılanı fark edince çevredeki diğer vatandaşları uyardığını ve itfaiye haber verdiğini söyleyen Çiftçi, "Onu fark edince etraftaki arkadaşları da uyardım. Saldırmasın diye, ardından itfaiyeyi aradım. Gelip gereken müdahaleyi yapacaklarını söylediler. Yılanı görünce küçük bir tiksinme oldu. Bu tarz şeylere alışkınız ama yanımdaki arkadaşlar tedirgin oldular biraz. Hem ormanlık alan olduğundan, hem de havaların sıcaklığından bu tarz şeylerle sık sık karşılaşabiliriz. Burada bekleyen arkadaşlar dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA