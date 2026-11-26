Antalya'da 3 günlük evli yeğenini noter önünde 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın eşinin ise suç delillerini gizleme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay, 14 Haziran'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. (63) ile yeğeni Amine Bozkurt, noter önünde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayla yeğenine 7 el ateş etti. Ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eşi Fadime A. ile birlikte olay yerinden yaya olarak uzaklaşan Ömer A., Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı ve Ömer A.'nın olay yerinden uzaklaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer A. ile Bozkurt'un noter önünde buluştuğu, bir süre sonra Ömer A.'nın yeğenine ateş ederek yaya olarak uzaklaştığı görüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle Ömer A. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Fadime A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve sanık avukatı katıldı.

"Para konusunda anlaşamadılar"

Duruşmada tanık olarak dinlenen, anlaşmazlığa konu taşınmazın müteahhidi Hamdullah Akbulut, "Noter işlemleri için oradaydım, sözleşmeler hazırdı. 2 yıldır süren görüşmeler vardı. Hissedarların çoğu onay vermişti, 4-5 kişi kalmıştı. Onay vermeyenler arasında Amine de vardı. Amine beni arayarak fotoğrafçıda olduğunu, işi bitince gelip imza atacağını söyledi. Amine gelince sanık, maktul ve diğer yakınları noter yakınındaki bir kafede oturdu. Sanık, 'Para verelim, arazi bizim olsun' dedi. Ömer, maktule 200-250 bin TL teklif etti, maktul ise 400-500 bin TL civarında para istedi. Para konusunda anlaşamadılar" dedi.

Bozkurt'un kimliğini değiştirmek için kaymakamlığa gittiğini anlatan Akbulut, "Daha sonra maktul kimliğini değiştirmesi gerektiğini söyleyerek kaymakamlığa gitti, saat 15.00 sıralarında beni arayarak sıranın çok olduğunu ve gecikebileceğini söyledi. Amine'yi kaymakamlıktan alarak notere getirdim. Kimliğini değiştirdi. Sabah çektirdiği fotoğrafların ücretini ödemek için sanık ile maktulün yanından ayrıldım. Yanlarından ayrıldıktan sonra silah sesi duydum. Koşarak tekrar yanlarına gittim, Ömer ateş etmişti. Silahı görünce Ömer'in üzerine atladım, müdahale ettim. Sanık ile eşi olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Maktul ambulansla hastaneye götürüldü, ardından hayatını kaybettiğini öğrendik" şeklinde konuştu.

"Öldürme amacım yoktu"

Tutuklu sanık Ömer A. ise, "Tanık fotoğrafçıya doğru giderken maktul bana tükürdü, küfür etti ve bir milyon 500 bin TL istedi. Korkutmak amacıyla ayağına doğru sıktım, öldürme amacım yoktu" dedi.

Cumhuriyet savcısından ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ömer A.'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Fadime A.'nın ise "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Ömer A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı