Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: Rus Kadın Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Rus uyruklu kadın, genç sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadının yardımına sürücü genç kız ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülveren Caddesi'nden gelip Mithatpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Pınar E. A'nın kullandığı 07 DDL 29 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Rus uyruklu Türk vatandaşı Larisa Taşkınöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü genç kız ile çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Genç kız, yaralanın yanından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. - ANTALYA