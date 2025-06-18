Antalya'da Yaya Geçidinde Kamyonet Çarpması: 71 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Antalya'da Yaya Geçidinde Kamyonet Çarpması: 71 Yaşındaki Kadın Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 71 yaşındaki Sevim A. hastaneye kaldırıldı. Olay, Çağlayan Anadolu Lisesi önünde gerçekleşti ve yaralı kadına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde kamyonetin çarptığı 71 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde, Çağlayan Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İmam Hatip Lisesi'nden Sarı Köprü yönüne seyreden Mert K'nin kullandığı 07 APH 509 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya geçidinden geçmeye çalışan Sevim A.'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaralıya ilk müdahale, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan Sevim A.'nın, elindeki pazar arabasıyla sokak sokak dolaşarak meşrubat kutuları topladığı, kaza sırasında da arabasında çok sayıda kutu bulunduğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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