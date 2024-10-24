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Antalya'da Yaşlı Adamın Ölü Bulunması

Antalya'da Yaşlı Adamın Ölü Bulunması
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki İbrahim Şimşek, kızı tarafından evinde ölü bulundu. Olay, kızı tarafından ulaşılmayınca yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Antalya'da bir şahıs yalnız yaşadığı ikametinde kendisine ulaşamayan kızı tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 939 sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir ulaşamadığı İbrahim Şimşek (69) ikametinde ölü olarak bulundu. Bir süredir Şimşek'e ulaşamayan kızı durumunu merak ederek Kızıltoprak Mahallesindeki ikametine geldi. Banyoda babasını hareketsiz şekilde bulan kızının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yakın zamanda ameliyat olduğu öğrenilen İbrahim Şimşek'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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