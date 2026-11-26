Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 19 kişiden 14'ü yakalanırken, 5 kişi aranıyor. Şahısların para hareketlerine yönelik yapılan incelemede 725 milyonluk işlem hacmi tespit edildi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalarda bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynandığı tespit edildi. İnternet sitesi hakkında yapılan açık kaynak araştırması sonucu Türk Ceza Kanunu'nun 228'inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile 7258 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen para nakline aracılık etme suçlarından 20 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin para hareketlerine yönelik incelemelerde toplam 725 milyonluk işlem hacmi tespit edildi. Adresleri belirlenen 19 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ü adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı