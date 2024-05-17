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Antalya'da yapılan trafik denetiminde 4 araca 16 bin TL ceza

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetiminde sorgulanan 66 aracın 4'üne farklı ihlallerden toplam 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetiminde sorgulanan 66 aracın 4'üne farklı ihlallerden toplam 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda; İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 66 araç ve araçlarda bulunan toplam 96 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimde, eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayan 4 araç sürücüsüne farklı kural ve ihlallerinden toplamda 16 bin TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan; GBT sorgusu yapılan 96 kişide ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Gazipaşa Antalya trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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