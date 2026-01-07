Yangına uykuda yakalanıp dumandan etkilendi, tedaviye güçlükle ikna edildi

Antalya'da yaşadığı dükkanda uyuduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenen şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 35. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın zemin katında bulunan ve yaşam alanı olarak kullanılan dükkanda bulunan Salih B. içeride uyuduğu sırada yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesini sağlarken, uykuda dumandan etkilenen Salih B.'nin eli ve yüzünün is içinde kaldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastaneye gitmek istemeyen adamı ikna etmek için polis ve sağlık görevlileri uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada 112 ambulans doktorunun Salih B.'ye, "Seni götüreceğiz, hava verecekler biraz. Kanına bakarlar, geri göndeririz. Temiz kıyafetin var mı?" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Ekiplerin sakin ve ısrarlı yaklaşımı sonucu ikna edilen Salih B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çıkış sebebi araştırılan yangının çöpe atılan sönmemiş izmaritten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA