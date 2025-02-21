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Antalya'da Yangında Zihinsel Engelli Genç Hayatını Kaybetti

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Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangında 17 yaşındaki zihinsel engelli Burak Uyan dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangında zihinsel engelli genç dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Serik ilçesi Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin 1'inci katındaki deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek birinci kata sıçradı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde yattığı öğrenilen 17 yaşındaki zihinsel engelli Burak Uyan itfaiye ekiplerinin yardımıyla bina dışına çıkartıldı. Sağlık ekipleri Uyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından Elmalı ilçesinde defnedilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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