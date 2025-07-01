Antalya'da Yangın: Baba Oğlunu Suçladı

Antalya'da Yangın: Baba Oğlunu Suçladı
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Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, baba, evini yakan oğlunun madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Aile, oğullarını şikayet ettiklerinde serbest bırakıldığını belirterek endişelerini dile getirdi.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Evlerinin mutfak kısmı kullanılamaz hale gelen baba ile anne, evi madde bağımlısı olduğunu belirttikleri oğullarının yaktığı ileri sürerek, "Şikayetçi oluyorum serbest bırakıyorlar ve benden önce eve geliyor. 4 kez böyle oldu. Salmasınlar" dedi.

Yangın, Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2451. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

"2 saat içinde eve gel yoksa yakarım"

İki çocuk babası ev sahibi Ali A., evinin madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü oğlu B.A'nın (34) yaktığını iddia etti. Ali A, "10-15 yıldır tedavisi için uğraşıyorum ancak başarılı olamadım. Şehir dışına çıkmıştım. En son beni '2 saat içinde buraya gel yoksa evi yakarım' diye tehdit etti. Eve geldiğimde kapıyı açamadım. Aşağı indim tekrar. Komşular evden sesler geldiğini ve bazı eşyaların kırıldığını söylediler. Dışarıdayken bu sefer evin yandığının haberini aldım. Geldiğimde gitmişti. İtfaiye geldi ve söndürdü" dedi.

"Bizi bitirdi"

Oğluyla ilgili şikayette bulunduğunu ancak bir süre sonra salındığını söyleyen Ali A, "Şikayetçi oluyorum serbest bırakıyorlar ve benden önce eve geliyor. 4 kez böyle oldu. Salmasınlar bunu. Bir bana değil, herkese zararı var.. Bunun adımı zarar. Dışarda gezmesi sakıncalı. Alır, satar, ticaretini yapar, millete de zarar verir. Sıfırdan bu günlere geldik ama bizi bitirdi" diye konuştu.

Evin içerisinde ise mutfak kısmının yandığı ve diğer odalarda ise eşyaların etrafa saçılmış vaziyette olduğu gözlendi. Eve gelen Ali A'nın eşi ise gözyaşlarına hakim olamadı. B.A'nın annesi, "İnşallah bir daha gelmez buraya. Şikayetçi oldum" diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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