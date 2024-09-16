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Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Seyfettin Özzencir, apartman görevlisinin yoğun kokuyu fark etmesi üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen kızı Merve gözyaşlarına boğulurken, Özzencir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da yalnız yaşayan 50 yaşındaki bir adam, apartman görevlisinin yoğun kokuyu fark etmesi üzerine evinde ölü bulundu. Babasının ölüm haberini alıp olay yerine gelen kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1608 Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Apartman yöneticisi, daireden yayılan ağır kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin eve girmesiyle, 50 yaşındaki Seyfettin Özzencir hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Özzencir'in acı haberi alan kızı, oğlu ve eski eşi olay yerine geldiklerinde büyük bir üzüntü yaşadı. Babasının öldüğünü öğrenen Merve adındaki kızı gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 7 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Özzencir'in cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere olay yeri inceleme ekipleri ile savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bina görevlisi Kadir Döver olayı şu sözlerle anlattı:

"Bugün Seyfettin Özzencir'in altında oturan komşuları bana seslenerek kokunun yayıldığını söylediler. 'Rahatsız oluyoruz' dediler. Ben de yukarı çıktım ve anahtar deliğinden buram buram kokular geldiğini fark ettim. Dış kapı kapalı ama anahtarı üzerinde bırakmış. Ben de aşağı indim ve hemen sonra 112'yi aradım. Yalnız yaşıyor. Arada bir oğlu gelip kalıyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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