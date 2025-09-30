Antalya'da Yağmur Nedeniyle Minibüs Kazası: Turistler Hafif Yaralandı

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken tırın çarpıp kaçtığı öne sürülen kazada, iki tur minibüsü zarar gördü. Kazada hafif yaralanan turistler ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından otellerine gönderildi.

Kaza, gece saatlerinde Antalya- Alanya Karayolu Avsallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan Alanya'ya giden sürücüleri henüz belirlenemeyen 42 AOU 577 ve 07 HHT 45 plakalı iki tur minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlerken, arkadan gelen bir tır iddiaya göre 42 AOU 577 plakalı minibüse çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yavaşlayan minibüse, arkadan gelen diğer tur minibüsü çarpmamak için manevra yaptığı sırada orta refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve tur acente yetkilileri, minibüslerde bulunan turistleri güvenli şekilde başka araçlara aktardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, iki bebek ve ebeveynleri de dahil olmak üzere yolcuların sağlık kontrollerini yaptı. Hafif yaralanan turistler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel araçlarla Alanya'daki otellerine gönderildi. Öte yandan, turistlerin Danimarka'dan tatile geldikleri öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya sebep olduğu iddia edilen tırın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

"Gerekli yardımı yaparak misafirlerimizi güvenle otellerine gönderdik"

Kazaya karışan turistleri özel araçlarla otellerine ulaştıran tur acentesi yetkilisi, "Avrupa'dan gelen misafirlerimiz hava şartlarından dolayı ufak çaplı bir kaza geçirdiler. Bizler gerekli yardımı yaparak misafirlerimizi güvenle otellerine gönderdik" dedi. - ANTALYA