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Antalya'da çocuklar süs havuzuna girerek serinledi

Antalya'da çocuklar süs havuzuna girerek serinledi
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Antalya'da hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla kağıt toplayan yabancı uyruklu çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Uzmanlar, bu tür havuzların yaralanma ve sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyardı.

Antalya'da sıcak havadan bunalan bazı yabancı uyruklu çocuklar, işlerine ara verip süs havuzuna girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 35 dereceleri gördüğü kentte kağıt toplayan yabancı uyruklu çocuklar, Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı'ndaki süs havuzunda uzun süre vakit geçirdi. Kıyafetleriyle havuza atlayan çocuklar, uzun süre suyla oynayıp eğlendi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşakta yaşanan görüntüler dikkat çekerken, süs havuzlarının yüzme ve oyun amacıyla kullanılmasının oluşabilecek yaralanma ve sağlık riskleri taşıdığı belirtildi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Antalya'da çocukların süs havuzunda serinlemeye çalışması ilginç olduğu kadar tehlikeli görüntülere de sahne oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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