Antalya'da üzerinde anahtarı unutulan biber yüklü kamyonet terk edilmiş halde bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde sebze ve meyve halinde anahtarı üzerinde bırakılan biber yüklü çalınan kamyonet, kasası tamamen boşaltılmış halde terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, Serik Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde çarşamba gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli bir kişi, anahtarı üzerinde bırakılan kapya biber yüklü kamyoneti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Olay sonrası sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kameralarını inceleyerek durumu kamyonet sahibi Musa Eroğlu'na haber verdi. Çalınan kamyoneti Çakallık Mahallesinde bir ardiyenin önünde park edilmiş halde gören bir vatandaş durumu komisyonculukla uğraşan Ramazan Gök'e haber verdi. Kamyonet sahibi Musa Eroğlu aracını verilen adreste bulurken durumu emniyet güçlerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede araç kasasındaki piyasa değeri 25 bin lira olduğu belirtilen biberlere rastlanmazken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
